Tokat´ta sağanakta menfezler tıkandı, 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü (2)

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DÜDEN GÖLÜ YAĞMUR NEDENİYLE TAŞTI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak sonrasında, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gökal beldesi yakınlarındaki Düden Gölü taştı. Yola da gelen su, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-06-06 16:18:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.