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        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı: 3 ölü

        TOKAT'ınReşadiye ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:45
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        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı: 3 ölü
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        TOKAT'ınReşadiye ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolu Mutluca köyü mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Cahit Erden'in (72) kullandığı 34 CCJ 29 otomobil, Bektaş K. (50) idaresindeki 26 BC 454 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Erden ile yanındaki Onay Turhan (75) ve Ballı Turhan (75), hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü Bektaş K. ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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