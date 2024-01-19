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        TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU BAŞLADI (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 07:41 Güncelleme: 19.01.2024 - 07:41
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        TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU BAŞLADI (5)
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        TOKAT'TA,O ANLARI TARİHİ YAĞIBASAN MEDRESESİ'NDE TAKİP ETTİLER

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun uzay yolculuğu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'da TSİ 00.49'da gerçekleştirildi. Heyecanlı bekleyişin ardından Gezeravcı ve 3 astronotun içerisinde bulunduğu Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımından sonra ardında alev kümesi bırakarak uzay yolculuğuna başladı. Roketin fırlatılma anlarını, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü Anadolu'nun en eski üniversitelerinden biri olan, 12'nci yüzyılda Danişment Beyliği'nden Nizamettin Yağıbasan'ın yaptırdığı gök bilimi ve tıp eğitimi verilen Yağıbasan Medresesi'nde canlı yayında takip etti.

        Bu gecenin gurur gecesi olduğunu ifade eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'İlk uzaya gönderdiğimiz Alper Gezeravcı şu anda uzaya doğru yol alıyorlar. Bizde Tokat'ımızda tarihi Yağıbasan medresemizde bu anı tanıklık yaptık. Burasının önemi 900 yıl önce yapılmış bir medrese döneminde uzay ve gök bilimlerinin de burada eğitimlerinin verildiği bir medresedir. Daha NASA bu işlere başlamamışken uzaya daha astronot bile göndermemişken bizim ecdadımız burada gök bilimlerini, uzay bilimlerini inceleyen ve bu işi 900 yıl önce yapan bir medeniyetti. Bizde bu anı burada tanıklık etmek istedik" dedi.  

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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