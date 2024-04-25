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        3 yaşındaki Enes, doğum gününde kazada öldü

        TOKAT'ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı Afganistan uyruklu Muhammet Enes Amini toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:10
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        3 yaşındaki Enes, doğum gününde kazada öldü
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        TOKAT’ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı Afganistan uyruklu Muhammet Enes Amini toprağa verildi. Kazanın yaşandığı gün, Amini’nin doğum günü olduğu ortaya çıktı.

        Kaza, dün Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Öğrencileri bıraktıktan sonra hareket eden Orhan Bektaş yönetimindeki 60 S 0005 plakalı servis minibüsü, Muhammet Enes Amini'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amini, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tokat Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Amini'nin cenazesi ailesine teslim edildi.

        Muhammet Enes Amini, bugün öğle namazı sonrası Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Amini'nin babası Fawad Ahmet ve vatandaşlar katıldı. Fawad Ahmet ve Rabia Amini çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Muhammet Enes Amini'nin dün doğum günü olduğu öğrenildi.

        Servis şoförü Orhan Bektaş, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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