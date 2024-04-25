3 yaşındaki Enes, doğum gününde kazada öldü

TOKAT’ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı Afganistan uyruklu Muhammet Enes Amini toprağa verildi. Kazanın yaşandığı gün, Amini’nin doğum günü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Öğrencileri bıraktıktan sonra hareket eden Orhan Bektaş yönetimindeki 60 S 0005 plakalı servis minibüsü, Muhammet Enes Amini'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amini, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tokat Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Amini'nin cenazesi ailesine teslim edildi.