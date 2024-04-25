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        Tokat'ta servis minibüsünün çarpması sonucu ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

        Tokat'ta okul servisinin çarpması sonucu yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:39
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        Tokat'ta servis minibüsünün çarpması sonucu ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
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        Tokat'ta okul servisinin çarpması sonucu yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki Afganistan uyruklu Muhammet Anes Amini'nin cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ulu Cami'ye getirildi.

        Burada öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası çocuğun cenazesi, Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan servis aracı sürücüsü Orhan B. (55), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kentte dün, Orhan B. idaresindeki 60 S 005 plakalı okul servis minibüsü, Esentepe Mahallesi Borsa Ortaokulu yakınlarında 3 yaşındaki Muhammet Anes Amini'ye çarpmış, ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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