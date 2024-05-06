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        Tokat Belediye Plevne Spor - Muş 1984 Muşspor: 0-1

        STAT:GaziosmanpaşaHAKEMLER: Davut Çelik, Muhmut Güller, Ferhat ÇalarTOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR: Ebubekir, Yücel, Muhsin, Muhammed (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:35
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        Tokat Belediye Plevne Spor - Muş 1984 Muşspor: 0-1
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        STAT:Gaziosmanpaşa

        HAKEMLER: Davut Çelik, Muhmut Güller, Ferhat Çalar

        TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR: Ebubekir, Yücel, Muhsin, Muhammed (Dk.76 Faikcan), Furkan, Ozan (Dk.58 Arda) , Kadir, Burak, Eren (Dk 76 Yakup , Berk, Butuhan (Dk.90 Ayhan)

        MUŞ 1984 MUŞSPOR: İlker, Salih, Efe, Atalay, Mahsun (Dk.86 Ebu Sıddık), İlker (Dk 63 Ozan), Ahmet (Dk.82 Taha), Mervan, Furkan (Dk 86 Canberk), Kadir, Yusuf

        GOL: Dk. 73 Ahmet (Muş 1984 Muşspor)

        SARI KARTLAR: Berk, Muhsin, Yakup (Tokat Belediye Plevne Spor), Salih, Ahmet, Efe (Muş 1984 Muşspor)

        TFF 3'üncü Lig Yükselme Play-Off 2'nci Tur karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne Spor, sahasında ağırladığı Muş 1984 Muşspor'a 1-0 yenildi.

        45'inci dakikada gelişen Tokat Belediye Plevne Spor atağında top direkten döndü. Dönen topu Muhammed, sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Top kaleci İlker'de kaldı.

        73'ncü dakikada Muş 1984 Muşspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet'in vuruşunda filelerle buluştu: 1-0.

        Karşılaşma Muş 1984 Muşspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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