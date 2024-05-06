Tokat Belediye Plevne Spor - Muş 1984 Muşspor: 0-1
STAT:GaziosmanpaşaHAKEMLER: Davut Çelik, Muhmut Güller, Ferhat ÇalarTOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR: Ebubekir, Yücel, Muhsin, Muhammed (Dk.
STAT:Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Davut Çelik, Muhmut Güller, Ferhat Çalar
TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR: Ebubekir, Yücel, Muhsin, Muhammed (Dk.76 Faikcan), Furkan, Ozan (Dk.58 Arda) , Kadir, Burak, Eren (Dk 76 Yakup , Berk, Butuhan (Dk.90 Ayhan)
MUŞ 1984 MUŞSPOR: İlker, Salih, Efe, Atalay, Mahsun (Dk.86 Ebu Sıddık), İlker (Dk 63 Ozan), Ahmet (Dk.82 Taha), Mervan, Furkan (Dk 86 Canberk), Kadir, Yusuf
GOL: Dk. 73 Ahmet (Muş 1984 Muşspor)
SARI KARTLAR: Berk, Muhsin, Yakup (Tokat Belediye Plevne Spor), Salih, Ahmet, Efe (Muş 1984 Muşspor)
TFF 3'üncü Lig Yükselme Play-Off 2'nci Tur karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne Spor, sahasında ağırladığı Muş 1984 Muşspor'a 1-0 yenildi.
45'inci dakikada gelişen Tokat Belediye Plevne Spor atağında top direkten döndü. Dönen topu Muhammed, sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Top kaleci İlker'de kaldı.
73'ncü dakikada Muş 1984 Muşspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet'in vuruşunda filelerle buluştu: 1-0.
Karşılaşma Muş 1984 Muşspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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