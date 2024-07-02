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        Tokat'ta sahipsiz hayvanlar için merkez kuruluyor; 120 bin metrekarelik alanda inşaat başladı

        TÜRKİYE'deilk kez kurulan Tokat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, sokak hayvanlarına sahip çıkmak için 120 bin metrekarelik alanda 'Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' yaptırıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:30
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        Tokat'ta sahipsiz hayvanlar için merkez kuruluyor; 120 bin metrekarelik alanda inşaat başladı
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        TÜRKİYE'deilk kez kurulan Tokat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, sokak hayvanlarına sahip çıkmak için 120 bin metrekarelik alanda 'Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' yaptırıyor. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "İnşaatın çalışmalarına başladık. Burada sahipsiz hayvanların, sokak hayvanlarının hem korunması hem de bakımları tamamen uzman kişiler tarafından yapılacak. Türkiye'ye örnek olacak projeyi yıl içerisinde hayata geçireceğiz" dedi.

        Resmi Gazete'de 3 Şubat 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan ve Türkiye'de bu alanda ilk olan Tokat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği çalışmaları kapsamında 'Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' için yapılacak yerleşkenin inşaatı başladı. Merkeze bağlı Çamlıbel bölgesinde yer alacak merkez, 120 bin metrekarelik alanda hizmet verecek. İçerisinde kedi, köpek oteli, ameliyathaneler, kanatlı hayvanlar barınağı, tabiat bahçesi, karantina bölümü, kanatlı hayvan gölü, hayvan mezarlığı, yabani kanatlı hayvan barınağı, evcil tırnaklı büyükbaş havyan barınağı, kedi evi, tekli ve çoklu köpek barınağı, müze çocuk etkinlik alanı, mama ve yem deposu gibi bölümler yer alacak.

        'BU BİRLİK, TÜRKİYE'DE BİR İLK'

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararıyla kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir çalışma yaptık. Bu birlik, Türkiye'de bir ilk. Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile beraber bir birlik kuruldu. Buraya tahsis edilen 120 bin metrekare alanda proje çalışmaları devam ediyor. İlk etapta 12 bin metrekare alan üzerinde yapılacak inşaatın çalışmalarına başladık. Burada sahipsiz hayvanların, sokak hayvanlarının hem korunması hem de bakımları tamamen uzman kişiler tarafından yapılacak. Alttan ısıtmalı olacak. Hayvanların korunmaları için her şey ayrıntılı bir şekilde düşünüldü. Türkiye'ye örnek olacak projeyi yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde ise temel atma törenini gerçekleştireceğiz" dedi.

        TEMEL ATMA TÖRENİ 8 TEMMUZ'DA

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise "Tokat'ta bulunan tüm yerel yönetimler ile birlikte kurulmuş olan Tokat Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bir ilki oluşturuyor. 8 Temmuz'da temelini atacağız. Tokat'ta bulunan sahipsiz hayvanların tedavileri, kısırlaştırılmaları ve bakımları yapılacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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