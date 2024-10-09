Tokat'ta yeğeni dayısını bıçaklayarak öldürdü (2)
ANNE,BABA VE OĞULLARI ADLİYEDETokat'ta dayısını bıçakla öldüren Muhammet Ali Y.
ANNE,BABA VE OĞULLARI ADLİYEDE
Tokat’ta dayısını bıçakla öldüren Muhammet Ali Y. , babası Ömer Y. ve olaydan sonra gözaltına alınan annesi Gülay Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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