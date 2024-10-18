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        Tokat'ta 2 TIR'da 73 kilogram skunk ele geçirildi; 2 şoför tutuklandı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan 2 TIR'da yapılan aramada 73 kilo 552 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 18:25 Güncelleme: 18.10.2024 - 18:30
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        Tokat'ta 2 TIR'da 73 kilogram skunk ele geçirildi; 2 şoför tutuklandı
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        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan 2 TIR'da yapılan aramada 73 kilo 552 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı.

        ​Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesi Yeni Mahalle yakınlarındaki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 TIR’ı durdurdu. TIR’larda yapılan aramada 73 kilo 552 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 TIR sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 2 TIR sürücüsü çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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