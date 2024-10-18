Tokat'ta 2 TIR'da 73 kilogram skunk ele geçirildi; 2 şoför tutuklandı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan 2 TIR'da yapılan aramada 73 kilo 552 gram skunk ele geçirildi.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan 2 TIR'da yapılan aramada 73 kilo 552 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesi Yeni Mahalle yakınlarındaki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 TIR’ı durdurdu. TIR’larda yapılan aramada 73 kilo 552 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 TIR sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 2 TIR sürücüsü çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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