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        Tokat'ta kazada ölen 2 arkadaş, son yolculuklarına uğurlandı

        TOKAT'ta ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilde hayatını kaybeden Salih Taşkafa (19) ile Sevgi Horumdüzü'nün (18) cenazeleri, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:11 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:11
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        Tokat'ta kazada ölen 2 arkadaş, son yolculuklarına uğurlandı
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        TOKAT'ta ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilde hayatını kaybeden Salih Taşkafa (19) ile Sevgi Horumdüzü'nün (18) cenazeleri, toprağa verildi.

        Kaza, dün Gaziosmanpaşa Bulvarı kent merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Savrularak tarlaya devrilen otomobil, ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Salih Taşkafa ile Sevgi Horumdüzü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet Sütlüer (20), ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Salih Taşkafa ve Sevgi Horumdüzü'nün cenazeleri, dün Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Taşkafa'nın cenazesi merkeze bağlı Çördük köyünde, Horumdüzü'nün cenazesi ise kent merkezinde toprağa verildi. Muhammet Sütlüer'in tedavisini sürdüğü, durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan otomobilin kimin kullandığının belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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