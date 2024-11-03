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        Otomobilin patlayan lastiğini değiştirirken bijon anahtarı fırladı: 1 ölü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek istediği sırada bijon anahtarının fırlaması sonucu başından yaralanan Metehan Tekin (37) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:00
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        Otomobilin patlayan lastiğini değiştirirken bijon anahtarı fırladı: 1 ölü
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek istediği sırada bijon anahtarının fırlaması sonucu başından yaralanan Metehan Tekin (37) hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Erek Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Metehan Tekin idaresindeki 60 AFT O23 plakalı otomobil, Birol Bostancı Caddesi’nde seyir halindeyken sağ ön lastiği patladı. Otomobili yol kenarına çekip lastiği değiştirmek için aracı kriko ile kaldıran Tekin, vidaları sökmeye çalıştığı sırada bijon anahtarı fırladı. Metehan Tekin, anahtarın başına çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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