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        Tokat'ta karlı yolda kalan 3 otomobili ekipler kurtardı

        TOKAT'ın Zile ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle yolda kalan 3 otomobil, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:47 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:50
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        Tokat'ta karlı yolda kalan 3 otomobili ekipler kurtardı
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        TOKAT’ın Zile ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle yolda kalan 3 otomobil, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Tokat’ta da etkili oldu. Zile ilçesine bağlı İğdir ile Karşıpınar köyü arasındaki yolda yoğun tipi sebebiyle 3 otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine İl Özel İdare ekipleri sevk edildi ve 3 otomobil iş makinesine halatla bağlanarak bulunduğu yerden kurtarıldı. İl Özel İdare ekiplerinin yolda kalanlara yardım etmek için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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