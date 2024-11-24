Tokat'ta karlı yolda kalan 3 otomobili ekipler kurtardı

TOKAT’ın Zile ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle yolda kalan 3 otomobil, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Tokat’ta da etkili oldu. Zile ilçesine bağlı İğdir ile Karşıpınar köyü arasındaki yolda yoğun tipi sebebiyle 3 otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine İl Özel İdare ekipleri sevk edildi ve 3 otomobil iş makinesine halatla bağlanarak bulunduğu yerden kurtarıldı. İl Özel İdare ekiplerinin yolda kalanlara yardım etmek için çalışmalara devam ettiği belirtildi.