Birlikte içki içtiği arkadaşını bıçaklayıp, öldürdü

TOKAT’ta Ozan Karaca’nın (18) metruk bir evin önünde cesedi bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan arkadaşı D.A. (21), birlikte içki içerken Karaca’nın kendisine küfrettiğini çıkan tartışmada da bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Turhal ilçesi Çevlikler Mahallesi’nde, metruk bir evin önünde, sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin Ozan Karaca’ya ait olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.