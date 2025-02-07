Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Duruşma sonrası tabure ve sopalarla birbirine girdiler

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden davalık olan taraflar, duruşma sonrası tabure ve sopalarla kavga etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duruşma sonrası tabure ve sopalarla birbirine girdiler
        ABONE OL

        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden davalık olan taraflar, duruşma sonrası tabure ve sopalarla kavga etti. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan ve mahkemelik olan A.A., M.A., O.A., S.A., F.A. ile B.Ö., İ.Ö., P.Ö. ve A.Ö., duruşma sonrası adliye önünde tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Adliye karşısındaki çay ocağının taburelerinin ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı

        Benzer Haberler

        TOGÜ HijyenLab ürünleri ulusal ve uluslararası standart tescili aldı
        TOGÜ HijyenLab ürünleri ulusal ve uluslararası standart tescili aldı
        Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı
        Sobadan çıkan yangında ağır yaralandı
        Almus'ta hizmet içi eğitim düzenlendi
        Almus'ta hizmet içi eğitim düzenlendi
        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Almus'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Almus'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor