Tokat'ta otomobil 400 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Çamdere köyü yakınlarında meydana geldi. Umut Çiçek’in kontrolünü yitirdiği otomobil, 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Çiçek ile yanındaki Ayşe, Simay ve Umay Çiçek yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. 4 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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