Tokat'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan U.Ş.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, U.Ş.'yi gözaltına aldı. 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis U.Ş., işlemlerinin ardından Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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