Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Almus Kavşağı'nda meydana geldi. Almus'tan Tokat'a giden Vedat Ayhan yönetimindeki 38 KEV 080 plakalı TIR'a, Tokat'tan Niksar yönüne giden Beşir Durupınar (49) yönetimindeki 38 NA 396 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Beşir Durupınar hayatını kaybetti, yanındaki Salih Türkyılmaz ile kimliği öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.