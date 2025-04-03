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        TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

        TOKAT'ta, TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:20
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        TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
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        TOKAT'ta, TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. Sivas yönünden Tokat’a ilerleyen Cemil Arık'ın kontrolünü yitirdiği 34 DFV 319 plakalı TIR, karşı şeride geçerken, karşıdan gelen Mahmut Yiğit yönetimindeki 60 M 2306 plakalı minibüse çarptı. Kazada, minibüs şoförü ile araçtaki 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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