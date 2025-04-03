TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. Sivas yönünden Tokat’a ilerleyen Cemil Arık'ın kontrolünü yitirdiği 34 DFV 319 plakalı TIR, karşı şeride geçerken, karşıdan gelen Mahmut Yiğit yönetimindeki 60 M 2306 plakalı minibüse çarptı. Kazada, minibüs şoförü ile araçtaki 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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