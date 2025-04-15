Tokat Ticaret Borsası Başkanı Bora: Elma ve kiraz üretimi durmuş vaziyette
TOKATTicaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, zirai dona ilişkin, "Ordu, Giresun, Erbaa, Niksar gibi bölgelerde de durum vahim.
TOKATTicaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, zirai dona ilişkin, "Ordu, Giresun, Erbaa, Niksar gibi bölgelerde de durum vahim. Özellikle fındık ürününde kalıcı kayıplar yaşanırken; Amasya, Taşova, Zile ve Turhal çevresinde elma ve kiraz üretimi durmuş vaziyette" dedi.
Kentte kiraz, şeftali, elma gibi meyve ağaçları, coğrafi işaret tesciline sahip ceviz ağaçları ve diğer tarımsal ürünler zirai don nedeniyle büyük zarar gördü. Don olayı ile ilgili açıklama yapan Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, dağlık alanlarda yetişen pelit ve gürgen gibi ağaçların dahi filizlerinde zarar oluştuğunu belirtti. Bora, "Bu durum, bir yıl boyunca meyvecilik gelirine güvenen aileleri büyük bir sıkıntıya soktu. Tokat'ın yanı sıra sadece bölgemizi temel alarak konuşuyorum; Ordu, Giresun, Erbaa, Niksar gibi bölgelerde de durum vahim. Özellikle fındık ürününde kalıcı kayıplar yaşanırken; Amasya, Taşova, Zile ve Turhal çevresinde elma ve kiraz üretimi durmuş vaziyette. Meyve üretimindeki bu devasa azalma yalnızca çiftçileri değil, tüketicileri de derinden etkileyecek" diye konuştu.
'ZİNCİRLEME ETKİLER YARATABİLİR'
Lütfi Bora, tüketicinin bu yıl manav reyonlarında yüzde 30 civarında bir meyveye ulaşabileceğini öngördüklerini ifade ederek, "Hem üretici hem de tüketici, arz-talep ilişkisi içerisinde maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Üstelik meyvecilik gibi sektörel bir yıkım, tarım dışı sektörlere de zincirleme etkiler yaratabilir. Gıda işleme, lojistik, ihracat ve hatta yerel esnaflar bu durumdan doğrudan etkilenecek. Bu kriz zincirleme bir hale dönüşecek ve sadece tarımsal üretimi değil, ülkeyi genel anlamda etkileyecek" dedi.
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