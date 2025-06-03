Tokat'ta lisede çıkan yangın söndürüldü

Erek Mahallesi'ndeki Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Okulun öğretmenler odasında başlayan yangın sebebiyle oluşan yoğun duman, kısa sürede tüm okula yayıldı. Öğrencilerin tahliye edildiği yangına Erbaa İtfaiyesi müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmayla yangın söndürüldü. Okulun öğretmenler odasında zarar oluştu.

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