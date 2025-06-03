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        Tokat'ta lisede çıkan yangın söndürüldü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir lisede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:00
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        Tokat'ta lisede çıkan yangın söndürüldü
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        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir lisede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında okulun öğretmenler odasında zarar oluştu.

        Erek Mahallesi'ndeki Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Okulun öğretmenler odasında başlayan yangın sebebiyle oluşan yoğun duman, kısa sürede tüm okula yayıldı. Öğrencilerin tahliye edildiği yangına Erbaa İtfaiyesi müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmayla yangın söndürüldü. Okulun öğretmenler odasında zarar oluştu.

        Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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