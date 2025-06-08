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        Tokat'ta tuğla fabrikasında yangın

        TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki tuğla fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 20:43 Güncelleme: 08.06.2025 - 20:43
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        Tokat'ta tuğla fabrikasında yangın
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        TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki tuğla fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        Bugün saat 19.30 sıralarında Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bir tuğla fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumanların fabrikadan yükseldiği anlar ise dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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