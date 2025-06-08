Tokat'ta tuğla fabrikasında yangın

Bugün saat 19.30 sıralarında Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bir tuğla fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumanların fabrikadan yükseldiği anlar ise dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.