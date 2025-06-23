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        Tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

        TOKAT'ta aralarında husumet bulunan Tacettin Korkmaz (43), tartıştığı ağabeyi Ahmet Korkmaz'ı (51) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:55
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        Tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
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        TOKAT'ta aralarında husumet bulunan Tacettin Korkmaz (43), tartıştığı ağabeyi Ahmet Korkmaz'ı (51) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde Niksar ilçe merkezi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan Ahmet Korkmaz, vatandaşlar tarafından Taşocağı Sokak üzerinde göğüs kısmından bıçaklanmış halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, kurtarılamadı. Polis, ağabeyi Ahmet Korkmaz ile aralarında husumet bulunduğunu belirlediği kardeşi Tacettin Korkmaz'ı bugün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tacettin Korkmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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