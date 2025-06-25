Kazada ölen 3 yaşındaki Efe toprağa verildi; sürücü adli kontrolle serbest (2)
SÜRÜCÜADLİ KONTROLLE SERBESTTokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Efe Yaşar'ın (3) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü Melike A.
SÜRÜCÜADLİ KONTROLLE SERBEST
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Efe Yaşar'ın (3) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü Melike A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Melike A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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