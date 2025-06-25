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        Kazada ölen 3 yaşındaki Efe toprağa verildi; sürücü adli kontrolle serbest (2)

        SÜRÜCÜADLİ KONTROLLE SERBESTTokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Efe Yaşar'ın (3) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü Melike A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:29
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        Kazada ölen 3 yaşındaki Efe toprağa verildi; sürücü adli kontrolle serbest (2)
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        SÜRÜCÜADLİ KONTROLLE SERBEST

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Efe Yaşar'ın (3) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü Melike A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Melike A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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