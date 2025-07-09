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        Doğa gezisi sırasında kanyona düşüp öldü

        TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde doğa gezisi sırasında kanyona düşen kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 00:04 Güncelleme: 09.07.2025 - 00:10
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        Doğa gezisi sırasında kanyona düşüp öldü
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        TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde doğa gezisi sırasında kanyona düşen kişi, hayatını kaybetti.

        Olay, bu akşam Reşadiye ilçesine bağlı Zinav Kanyonunda yaşandı. Doğa gezisi ve piknik için ailesiyle birlikte kanyona giden Turan Başaran (44), bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten suya düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanyonda yaptığı arama çalışmaları sonucunda Turan Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Başaran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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