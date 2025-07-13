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        Kediyi kurtarmak isterken dere yatağına düşüp yaralandı; olay kamerada

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde korkuluklarda mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan Derya Bolat (23) dere yatağına düşüp yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 13.07.2025 - 10:18
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        Kediyi kurtarmak isterken dere yatağına düşüp yaralandı; olay kamerada
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde korkuluklarda mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan Derya Bolat (23) dere yatağına düşüp yaralandı. Bolat, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, dün Ziya Gökalp Mahallesi Gümüş Sokak’ta meydana geldi. Dere yatağının korkuluklarında mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen Derya Bolat korkuluklara çıktı. Bir süre korkuluklarda dolaştıktan sonra dengesini kaybeden Bolat yaklaşık 3 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksekten düşen Derya Bolat ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bolat’ın düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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