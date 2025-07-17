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        Buğday ekili arazide yangın; 250 dekar alan zarar gördü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 250 dekar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:01 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:05
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        Buğday ekili arazide yangın; 250 dekar alan zarar gördü
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 250 dekar alan zarar gördü.

        Erbaa ilçesine bağlı Karaağaç köyünde buğday ekili arazide saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Erbaa, Taşova, Amasya itfaiyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bir helikopter sevk edildi. Çiftçilerin traktörlerine pulluk takarak durdurmaya çalıştıkları yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında 250 dönümlük ekili arazi zarar görürken, yanan bölge dronla havadan görüntülendi.

        Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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