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Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

AA

Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen Başçiftlik Belediyesine ait minibüs ile otomobil, Reşadiye ilçesi Delice mevkisi yakınlarında çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan minibüste bulunan öğrencilerin, sportif yetenek taraması yapılmak üzere Başçiftlik ilçesinden Reşadiye ilçesine götürüldüğü öğrenildi.

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