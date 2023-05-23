Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen Başçiftlik Belediyesine ait minibüs ile otomobil, Reşadiye ilçesi Delice mevkisi yakınlarında çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan minibüste bulunan öğrencilerin, sportif yetenek taraması yapılmak üzere Başçiftlik ilçesinden Reşadiye ilçesine götürüldüğü öğrenildi.



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