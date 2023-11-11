Almus ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde bin fidan dikildi Tokat'ın Almus ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tokat'ın Almus ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bu yıl "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Almus Orman İşletme Müdürlüğünce Kaymakam Emre Çömen ve kurum amirlerinin katılımıyla fidanlar dikildi.

100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda Kaymakam Çömen ve Almus Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından 600 sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Çömen, Cumhuriyet'in 100. yılında ilçelerinde de Cumhuriyet Ormanı'na fidanlarının dikimini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Genç kardeşlerimizi de bu etkinlikte yanımıza alarak fidan dikmenin önemini genç yaşta halkımıza aşılamayı hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Ayrıca Akarçay Görümlü beldesi ve Ormanbeyli köyünde de 400 olmak üzere ilçe genelinde toplam bin fidan toprakla buluşturuldu.