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        Almus ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde bin fidan dikildi

        Tokat'ın Almus ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:24 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:24
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        Almus ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde bin fidan dikildi
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        Tokat'ın Almus ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Bu yıl "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Almus Orman İşletme Müdürlüğünce Kaymakam Emre Çömen ve kurum amirlerinin katılımıyla fidanlar dikildi.

        100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda Kaymakam Çömen ve Almus Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından 600 sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

        Çömen, Cumhuriyet'in 100. yılında ilçelerinde de Cumhuriyet Ormanı'na fidanlarının dikimini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Genç kardeşlerimizi de bu etkinlikte yanımıza alarak fidan dikmenin önemini genç yaşta halkımıza aşılamayı hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

        Ayrıca Akarçay Görümlü beldesi ve Ormanbeyli köyünde de 400 olmak üzere ilçe genelinde toplam bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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