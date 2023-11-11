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        Turhal'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:13
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        Turhal'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

        İlçeye bağlı Çivril köyünde düzenlenen etkinlikte "Geleceğe nefes Cumhuriyet'e nefes" sloganıyla bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Etkinliğe Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Konuk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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