Tokat'ta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Zile İstasyon Mahallesi Beylik Çayırı Ahırlar mevkisinde Yeter Kurt'a ait evin ahırında yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar, Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürülen yangında ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
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