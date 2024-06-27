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        Tokat'ta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu

        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:18
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        Tokat'ta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Zile İstasyon Mahallesi Beylik Çayırı Ahırlar mevkisinde Yeter Kurt'a ait evin ahırında yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşlar, Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürülen yangında ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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