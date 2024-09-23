Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaretler

        Almus Kaymakamı Emre Çömen Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:45 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaretler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almus Kaymakamı Emre Çömen Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'ı ziyaret etti.

        Çömen, Küyük'ü ziyaret ederek bir süre görüş alışverişinde bulundu.

        Daha sonra Çömen, Aydın'ı ziyaret etti. Çömen, Aydın'a görevinde başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta sema gösterisi sunuldu
        Tokat'ta sema gösterisi sunuldu
        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çocuklar ekranlardan uzaklaşıp anneleriyle resim yapıyor
        Çocuklar ekranlardan uzaklaşıp anneleriyle resim yapıyor
        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev hasar gördü
        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev hasar gördü
        Başçiftlik'te Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        Başçiftlik'te Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu
        Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu