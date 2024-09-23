Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaretler

Daha sonra Çömen, Aydın'ı ziyaret etti. Çömen, Aydın'a görevinde başarılar diledi.

Çömen, Küyük'ü ziyaret ederek bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Almus Kaymakamı Emre Çömen Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'ı ziyaret etti.

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