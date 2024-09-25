Tokat'ta zabıta ekiplerinden okul kantinlerine denetim
Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Erbaa Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki okullarda denetim gerçekleştiriyor.
Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Erbaa Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki okullarda denetim gerçekleştiriyor.
Zabıta ekipleri, okul kantinlerinde hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile yangına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini kontrol ediyor.
Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, okulların kantinlerinde öğrencilerin sağlığını korumak maksadıyla denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Son tüketim tarihi ve fiyat-etiket kontrollerinin yapıldığı denetimlerimiz periyodik aralıklarla devam edecektir." ifadesini kullandı.
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