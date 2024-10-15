GÜNCELLEME - Tokat'ta 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Pastayı yiyen 17 öğrencide bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

İlçedeki Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda bir öğrenci doğum günü için evde yaptırdığı yaş pastayı sınıfa getirdi.

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