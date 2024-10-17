Tokat'ta otomobil bagajına gizlenmiş 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, bagaja gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 123 tabanca fişeği buldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erbaa ilçesinde yol uygulaması yaptı.

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