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        Tokat'ta otomobil bagajına gizlenmiş 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil bagajına gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:01
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        Tokat'ta otomobil bagajına gizlenmiş 3 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil bagajına gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erbaa ilçesinde yol uygulaması yaptı.

        Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, bagaja gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 123 tabanca fişeği buldu.

        Gözaltına alınan otomobildeki 2 kişi hakkında "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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