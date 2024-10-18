Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.
Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının düştüğü kentte Başçiftlik ve Almus ilçelerinin yüksek kesimlerindeki sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı köy ve yaylalar beyaza büründü.
Yüksek kesimde bulunanlar kar nedeniyle yaylalardan inmeye başladı.
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