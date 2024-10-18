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        Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:51
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        Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Hava sıcaklığının düştüğü kentte Başçiftlik ve Almus ilçelerinin yüksek kesimlerindeki sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı köy ve yaylalar beyaza büründü.

        Yüksek kesimde bulunanlar kar nedeniyle yaylalardan inmeye başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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