Tokat'ta çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
İlçenin Çıkrık Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle İbrahim Çomak'a ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde kontrol altına alarak sündürdü.
Yangında ahşap evde maddi hasar oluştu.
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