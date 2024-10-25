Tokat'ta çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçenin Çıkrık Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle İbrahim Çomak'a ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.