Tokat'ta küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerden E.Ö. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yürüttükleri çalışmada, şüpheliler E.Ö, A.A. ile İ.Ö'nün hayvanları ilçede sattıklarını tespit etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zile ilçesinde, meralık alanda 5 küçükbaş hayvanı çalınan vatandaş, durumu jandarmaya bildirdi.

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