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        Tokat'ta küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:26 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:29
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        Tokat'ta küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zile ilçesinde, meralık alanda 5 küçükbaş hayvanı çalınan vatandaş, durumu jandarmaya bildirdi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yürüttükleri çalışmada, şüpheliler E.Ö, A.A. ile İ.Ö'nün hayvanları ilçede sattıklarını tespit etti.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden E.Ö. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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