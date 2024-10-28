Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Yeşilyurt Kaymakam Vekili Fatih Döner ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sunduktan sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Vekili Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat tarafından çelenk sunuldu.
Çelenk sunumunun ardından tören sona erdi.
Törene ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Almus ilçesinde de Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi Bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İlçe Kaymakamı Emre Çömen ve Belediye Başkanı Bekir Özer çelenk sundu.
Çelenk sunumu ardından tören sona erdi.
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