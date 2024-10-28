Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Almus ilçesinde de Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi Bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İlçe Kaymakamı Emre Çömen ve Belediye Başkanı Bekir Özer çelenk sundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Vekili Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat tarafından çelenk sunuldu.

Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Yeşilyurt Kaymakam Vekili Fatih Döner ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sunduktan sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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