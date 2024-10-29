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        Tokat'ta iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprak taşıyan iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:55
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        Tokat'ta iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprak taşıyan iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.A. yönetimindeki 60 KV 321 plakalı toprak yüklü kamyon, Üçtepeler mevkisinde M.Ç. idaresindeki 60 ACY 004 plakalı toprak bulunan kamyonla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler yaralandı. Kamyonda sıkışan M.Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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