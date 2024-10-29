Tokat'ta iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprak taşıyan iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprak taşıyan iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A. yönetimindeki 60 KV 321 plakalı toprak yüklü kamyon, Üçtepeler mevkisinde M.Ç. idaresindeki 60 ACY 004 plakalı toprak bulunan kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı. Kamyonda sıkışan M.Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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