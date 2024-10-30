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        Tokat'ta ağaca çarpan ve ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:53
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        Tokat'ta ağaca çarpan ve ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkıp ağaca çarparak ikiye ayrıldı.

        Kazada, Salih Taşkafa (19) ve Sevgi Horumdüzü (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralı Muhammet Sütlüer (20) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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