Tokat'tan kısa kısa

Almus Kaymakamı Emre Çömen, köyleri ziyaret etti.

Çömen, Almus Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yusuf Sezer ve Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ile birlikte 2024 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan Çaykıyı köyü Tepe Mahallesi'nde yapımı devam eden içme suyu hattı yenileme çalışmalarını ve Arısu köyünde yapımı devam eden parke yol yapım işini yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Çömen, yaptığı açıklamada, "Yaklaşan kış mevsiminden önce içme suyu hattının bitirilmesini ve vatandaşlarımızın bir an önce sıkıntılarının giderilmesini arzu ediyoruz. İhalesini yaptığımız işlerin takipçisiyiz. Bugün de burada yapılan işi yerinde gördük, yüklenici firmaya gerekli uyarıları yaptık." dedi. - İlkokul öğrencileri adliyeyi ve hukuk bürosunu ziyaret etti Niksar ilçesinde Büyükata İlkokulu 3. sınıf öğrencileri hayat bilgisi dersinde meslek tanıtım konusunu uygulamalı bir şekilde işlediler.

Öğretmenleri Sezgin Dolu ile beraber öğrenciler Niksar Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Dönmez'i ziyaret ederek mesleği hakkında çeşitli sorular sordular. Öğrenciler hakim Göker Bakar'ı duruşma salonunda ziyaret ederek mesleğiyle ilgili sorular sordular. Öğrenciler, avukat Sebahattin Ersin'i de ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. - Kaymakam Çömen köy ilkokullarını ziyaret etti Almus Kaymakamı Emre Çömen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yıldız, Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yusuf Sezer, Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ile birlikte Bakımlı, Karadere, Babaköy ve Kınık Beldesine bağlı Yuvaköy ilkokullarını ziyaret etti.