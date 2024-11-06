Tokat'ta çiftçilere 400 reflektör ve 100 tepe lambası dağıtıldı

Tokat Valisi Abdullah Köklü, İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Reflektör tak, görünür ol" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında traktör sürücülerine reflektör ve tepe lambası dağıtım programına katıldı.

Çamlıbel Pancar Toplama Merkezi'nde düzenlenen programda traktörlerin karıştığı trafik kazaları ve bu kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Turhal Kaymakamlığı ve Kayseri Şeker'in desteğiyle çiftçilere 400 reflektör ve 100 tepe lambası dağıtıldı.

Köklü, trafik kurallarının önemine değinerek, "İlimizde 50 bine yakın traktör sayısı riski artırıyor. Yaşanan birçok acı trafik kazasının nedeni çok basit önlemlerin alınmamasından kaynaklı. Türkiye'de sürücülerimiz, çiftçilerimiz, araçları kullanan arkadaşlarımız, 'Ben hata yapmazsam sorun olmaz' diye düşünüyor. Başkasının da hata yapabileceğini öngörerek araçları kullanmak lazım. Sürücülerin bundan sonra daha dikkatli olup trafik kurallarına uyarak trafikte seyredeceklerine ve tarımsal faaliyetlerini yürüteceklerine inanıyorum." dedi.