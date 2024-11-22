Atatürk'ün Turhal'a gelişinin 94. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turhal'a gelişinin 94. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Turhal Belediyesi tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği programda, Turhal Belediyesi tarafından hazırlanan kısa film izletildi.

Emekli tümgeneral ve tarihçi yazar Naim Babüroğlu, burada "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu sunum gerçekleştirdi.

Babüroğlu, Turhal'ın Atatürk'ün Milli Mücadele dönemindeki yolunun üzerinde olduğunu belirterek, "19 Mayıs'ta Samsun, 20-22 Mayıs'ta Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri. Kongrelerden sonra Ankara’ya gidiş. Atatürk, Ankara’ya geldiğinde dönemin en büyük gazetesi The Times, bir manşet atar, 'Bütün dünyanın kuvvetine karşı ulusal bir hareket yaratmak, ne çocukça bir hayal'. Bu çocukça hayal, çok değil, 3,5 sene sonra işgalcilerin hayallerini yerle bir edecek strateji uzmanını tanıtacaktır bize." dedi.