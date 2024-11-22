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        Tokat'ta üniversite öğrencilerinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Tokat'ta, Azerbaycanlı üniversite öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:26 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:26
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        Tokat'ta üniversite öğrencilerinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tokat'ta, Azerbaycanlı üniversite öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan millet bahçesindeki bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan R.S. (18) ve A.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kentte dün, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycanlı 5 üniversite öğrencisi arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, N.A. ve N.H. bıçakla yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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