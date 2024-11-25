Tokat'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.
Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın taşımalı eğitimin yapılmayacağı duyuruldu.
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