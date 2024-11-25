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        Tokat'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 21:25 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:25
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        Tokat'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

        Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın taşımalı eğitimin yapılmayacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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