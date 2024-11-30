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        Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi, kar yağışının ardından sezona hazırlanıyor

        Tokat'ta bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'ni sezona hazırlamak için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:50
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        Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi, kar yağışının ardından sezona hazırlanıyor
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        Tokat'ta bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'ni sezona hazırlamak için çalışma yürütülüyor.

        İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Karacaören Yaylası'nda 1600 rakımda bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından sezon hazırlıkları kapsamında çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda teleskinin bakımı yapıldı, kar ezme makinesiyle pistler kayağa uygun hale getirildi, koruma bariyerinin montajı gerçekleştirildi.

        Restoran ve kafeterya bölümündeki çalışmalarının tamamlanmasıyla kayak merkezinde önümüzdeki günlerde sezonun açılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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