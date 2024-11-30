Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi, kar yağışının ardından sezona hazırlanıyor
Tokat'ta bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'ni sezona hazırlamak için çalışma yürütülüyor.
Tokat'ta bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'ni sezona hazırlamak için çalışma yürütülüyor.
İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Karacaören Yaylası'nda 1600 rakımda bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından sezon hazırlıkları kapsamında çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda teleskinin bakımı yapıldı, kar ezme makinesiyle pistler kayağa uygun hale getirildi, koruma bariyerinin montajı gerçekleştirildi.
Restoran ve kafeterya bölümündeki çalışmalarının tamamlanmasıyla kayak merkezinde önümüzdeki günlerde sezonun açılması planlanıyor.
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