Tokat'ta hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.M'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

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