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        Tokat'ta hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

        Tokat'ta dolandırıcılık suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:25 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:25
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        Tokat'ta hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
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        Tokat'ta dolandırıcılık suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.M'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Belirlenen adresinde yakalanan S.M, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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