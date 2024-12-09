GÜNCELLEME - Tokat'ta, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin 83 yaşındaki Ali Ceylan'a ait olduğunu belirledi.

İlçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Celal Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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