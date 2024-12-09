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        GÜNCELLEME - Tokat'ta, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:31
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu.

        İlçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Celal Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Erkek cesedi ırmaktan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi için Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin 83 yaşındaki Ali Ceylan'a ait olduğunu belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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