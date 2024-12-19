TOGÜ'de "çocuk hakları" konulu sergi ve broşür dağıtımı yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "çocuk hakları" konulu sergi ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

TOGÜ'de yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Kulübü tarafından "Haklarım Var Benim" temasıyla hazırlanan çocuk hakları konulu resim sergisi ve broşür dağıtımı etkinliği, üniversitenin merkezi yemekhanesi önünde yapıldı.

Etkinliğin açılışı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Acungil, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayşe Filiz Ünser, Reşadiye Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şaban Akgül, Öğretim Görevlisi Nagehan Akgül, Öğretim Görevlisi Zeynep Eren ve Öğretim Görevlisi Gülsüm Mollahüseyinoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.