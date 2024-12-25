Tokat'ta 1220 litre sahte içki ele geçirildi
Tokat'ın Zile ilçesinde 1220 litre sahte içki ürettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde 1220 litre sahte içki ürettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarayün köyünde H.B'nin (64) ürettiği sahte içkiyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda zanlının adresinde yapılan aramada 1220 litre sahte içki ele geçirildi.
H.B. gözaltına alındı.
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