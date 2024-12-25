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        Tokat'ta 1220 litre sahte içki ele geçirildi

        Tokat'ın Zile ilçesinde 1220 litre sahte içki ürettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:13 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:20
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        Tokat'ta 1220 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tokat'ın Zile ilçesinde 1220 litre sahte içki ürettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarayün köyünde H.B'nin (64) ürettiği sahte içkiyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

        Düzenlenen operasyonda zanlının adresinde yapılan aramada 1220 litre sahte içki ele geçirildi.

        H.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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